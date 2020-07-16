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Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого Президента Украины Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука и нескольких народных депутатов предыдущих созывов.

Соответствующий указ №277/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

В документе отмечается, что награды присвоены "за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины".

Зеленский наградил народного депутата Совета I, III - VI, VIII созывов Анатолия Матвиенко (посмертно) и народного депутата I, II и IV созывов Николая Поровского орденом Свободы.

Первый президент Леонид Кравчук награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Таким образом он стал одним из немногих полных кавалеров этого ордена.

Кроме того, народные депутаты I созыва ВР Александра Барабаша Зеленский наградил орденом За заслуги I степени, Мирослава Мотюк - орденом За заслуги III степени.

После торжественного заседания у стен Верховной Рады все участники сфотографировались. На фото также запечетлен и пятый президент Украины Петр Порошенко - от стоит в самом краю, вдали от всех.

Групповое фото народных депутатов возле Верховной Рады 16.07.2020

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, сегодня, 16 июля, Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. В связи с этим сегодня Верховная Рада проводит торжественное заседание.

Президент выступил на заседании парламента и обратился к депутатам. 

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Леонид Кравчук, Президент, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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