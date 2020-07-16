В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева

От партии "Слуга народа" в мэры Киева будет баллотироваться Ирина Верещук. За нее проголосовали 83 депутата.

Кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа" будет Ирина Верещук.

Об этом стало известно от депутатов "Слуги народа", они сообщают о голосовании в своих Telegram-каналам.

Как сообщают журналисты и корреспонденты, за Верещук проголосовали 83 депутата, Качуру - 3, Дубинского - 41, Тищенко - 30, Гурина - 15.

На праймеризе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, он поддержал Верещук.

"У нас было 5 кандидатов. Все они мощные, они будут помогать одному выбранному", - отметил Зеленский.

Голосование проходило в три этапа: сначала голосовала фракция, потом учитывалась текущая социология, и в конце - балл от президента.

После голосования кандидатов партии, голоса подсчитают и сотрудники ОПУ.

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.