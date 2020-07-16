"Чтобы потом не было сюрпризов": Зеленский обещает проверки правоохранителями кандидатов от "СН" на местных выборах

"У нас есть один принцип - мы не можем, действительно проследить по всей стране, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить безопасные вещи. И от СБУ мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", - заявил Зеленский.
По его словам это будет "большая, сложная, очень сложная работа".
"Из-за этого и делается, честно говоря, немало офисов для того чтобы смотреть. Будет несколько уровней проверок людей. там есть и районные офисы, городские, областные, центральный офис. Поэтому будем очищать", - сказал он.
16 июля фракция "Слуга народа" на праймериз в присутствии президента выбрала кандидата в мэры Киева.
На пост мэра от партии выдвигались пять депутатов - Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.
По итогу праймериз, Верещук получила голоса 83 депутатов и будет участвовать в выборах.