"С днем рождения, фрау Ангела!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ангелу Меркель с Днем Рождения и пожелал ей крепкого здоровья.

Сегодня, 17 июля, канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнилось 66 лет.

На своей странице в Twitter украинский президент выразил германскому канцлеру благодарность за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и устойчивости и выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Германией и Украиной станут только сильнее с годами", - говорится в сообщении.

Happy Birthday, Frau Angela #Merkel!

Wish you good health and fortitude to withstand all the hardships of the pandemic.Thanks for the comprehensive support of #Ukraine in the international arena. Relations between and will only become stronger over the years pic.twitter.com/jP5uBhu09F — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2020

В июне между Зелеским и Меркель состоялся телефонный разговор. Как отметили в Офисе президента это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение года.

Канцлер Германии пообещала, что санкции с России не снимут пока не будут выполнены все Минские договоренности.

Ангела Меркель - немецкий политик и ученый, занимает пост канцлера ФРГ с ноября 2005 года. Является первой женщиной в истории Германии, которая заняла пост федерального канцлера.