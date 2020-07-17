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"С днем рождения, фрау Ангела!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием

"С днем рождения, фрау Ангела!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием
11:09 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ангелу Меркель с Днем Рождения и пожелал ей крепкого здоровья.

Сегодня, 17 июля, канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнилось 66 лет.

На своей странице в Twitter украинский президент выразил германскому канцлеру благодарность за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

 "С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и устойчивости и выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Германией и Украиной станут только сильнее с годами", - говорится в сообщении.

В июне между Зелеским и Меркель состоялся телефонный разговор. Как отметили в Офисе президента это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение года.

Канцлер Германии пообещала, что санкции с России не снимут пока не будут выполнены все Минские договоренности. 

Ангела Меркель - немецкий политик и ученый, занимает пост канцлера ФРГ с ноября 2005 года. Является первой женщиной в истории Германии, которая заняла пост федерального канцлера.

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Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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