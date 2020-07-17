Рада закрыла третью сессию девятого созыва: депутаты ушли на каникулы

Сегодня, 17 июля, депутаты завершили третью сессию девятого созыва работы Верховной Рады.

Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии VIII созыва.

"Уважаемые народные депутаты, трению сессию ВРУ девятого созыва объявляю закрытой", - заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, в сегодняшней повестке дня стоял "языковый" законопроект, но депутаты не успели его рассмотреть. Под стенами парламента активисты устроили протест против внесения изменений в языковое законодательство.

Нардепы ушли на летние каникулы, и начнут работать 1 сентября, тогда откроется четвертая сессия ВРУ девятого созыва.

Во время закрытия третьей сессии в зале прозвучала реплика о желании работать на что спикер парламента ответил: "Есть желание работать? Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать".

Стоит отметить, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Телеграмм-канале объявил, что Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля в 12:00. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов и постановлений.

Напомним, что во время третьей сессии Рада приняла ряд резонансных проектов и постановлений, среди которых смена правительства, открытие рынка земли, назначение новых глав НБУ и АМКУ, легализация игорного бизнеса, сокращение количества районов.