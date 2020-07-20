Зеленский об убийстве Шеремета: Это преступление - позор для Украины

Глава государства надеется, что правоохранительные органы страны должны сделать все, чтобы цивилизованный мир увидели в суде настоящих убийц журналиста Павла Шеремета.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обязанностью украинского государства является поиск убийц журналиста Павла Шеремета и заказчиков этого преступления. Также к заявлениям о беспристрастном расследовании присоединилось посольство США.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества, которому нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.

"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать всё, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие", - отметил он.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева взорвался автомобиль в котором ехал журналист, один из руководителей интернет-издания Украинская правда Павел Шеремет.

В убийстве журналиста подозревают трех человек: военного медика Яну Дугарь, детского врача Юлию Кузьменко и ветерана АТО АНдрея Антоненко. Также вигурантами дела являются супруги супруги Владислав и Инна Грищенко.