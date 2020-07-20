Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский говорит, что не собирается уходить из партию. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "Наш".

"Я себя и впредь вижу в партии "Слуга народа", потому что у нас все еще есть возможности для выполнения обещаний, данных людям, а не внешним кураторам. В планах - продолжить заниматься кампанией в Киеве, так как нею по сути больше никто не занимается. Как политик, и киевлянин, который видит коррумпированность власти столицы и необходимость ее изменений", - рассказал нардеп.

Как считает Дубинский, принципиальным вопросом является то, чтобы в столице избирательная кампания не стала игрой в поддавки в интересах Кличко.

"Не ясно, будет ли вся машина, стоящая за спиной "Слуги народа", бороться против Кличко. Я помогу, и это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко", - добавил он.

Также Дубинский прокомментировал публичные праймериз, по его мнению, их не получилось.

"Я думал, праймериз – это когда жители Киева и киевские мажоритарщики выбирают кандидата в мэры. Потому что они понимают проблемы, с кем придется столкнуться, как будет проводиться кампания и что нужно для города. При всем уважении, когда голосуют представители Горишних Плавней или Винницы за кандидаты на пост мэра столицы, это как-то странно. К тому же, ни одной программы представлено не было, а кандидатам дали выступить всего по четыре минуты. Но это решение президента, ему виднее", - отметил он.

Дубинский добавил, что верит в победу кандидата от "СН", но только если над этим будет работать команда.

"Очень беспокоит тот факт, что я не замечаю никакой политической кампании против Кличко, которую можно назвать борьбой. Складывается впечатление, что Кличко не существует в нашей парадигме, и непонятно, за что мы боремся. Хотелось бы, чтобы кампания как-то вырисовалась. При таком подходе мы наберем 15 депутатов, будем глухой оппозицией, не сможем ни на что не влиять и в конце концов повторим судьбу Самопомощи", - отметил он.