Разумков о рейтинге "Слуги народа": Проседание есть, но это не катастрофа

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков прокомментировал падение рейтинга партии "Слуга народа". Так в эфире программы "Право на власть", он отметил, что не считает это явление катастрофическим.

"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно. Если мы посмотрим на рейтинги доверия и поддержки на уровне выборов в парламент, то снижение относительно невелико. Если же мы говорим о местном результате, при всем уважении к социологам и коллег, это не совсем репрезентативный результат. Ведь мы не видим кандидатов, которые будут выдвигаться от "Слуги народа", "Европейской солидарности", ОПЗЖ или от других партий", - отметил Разумков

Он также добавил, что "не видит ничего катастрофического".

"Если говорить о парламентских выборах, то они, к счастью, на ближайшее время не запланированы... и те результаты, которые есть, действительно у некоторых политических сил мы видим рост. Если мы посмотрим на рейтинг "Слуги народа", немного проседания есть, но если сравнивать, например, с украинской историей, то это не проседание, которое мы уже видели в других политических сил", - отметил Разумков.

Он также добавил, что тема проседания рейтинга - комплексный вопрос, связанный с внедрением реформ и критикой в сторону Рады.

По мнению Разумкова, "слишком рано оценивать провалы власти", равно как и положительные результаты работы.

"Второе - мы фактически живем в избирательный период. Был президентские выборы, были парламентские, сейчас вот начинаются местные. И всегда это отображается на оценке тех или иных решений властей, будь то парламента, президента или Кабинета министров", - добавил он.

Как известно, 15 июля Верховная рада провела голосование о назначении даты местных выборов. Голосами 326 депутатов было принято постановление о проведении выборов депутатов райсоветов, а также глав городов, сел и поселков 25 октября этого года.

Напомним, 16 июля во время праймериз на пост мэра Киева от "Слуги народа" была выдвинута кандидатура Ирины Верещук. Она получила поддержку 83 депутатов и президента.