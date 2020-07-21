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Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать

Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Обновлено 00:49 Сегодня Телеграф Укринформ
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что отсутствие реакции мирового сообщества на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым лишь поощряет дальнейшую агрессию Кремля.

"Меджлис выходит из того, что снисходительность мирового сообщества к действиям главы Кремля и других российских чиновников, направленных против территориальной целостности других государств, являет собой поощрением агрессии РФ против других государств", - отметил глава Меджлиса. 

По убеждению Чубарова, путешествие Путина в Крым в наименьшей степени связана с закладкой кораблей ВМФ РФ.  

Он отметил, что таким образом Путин показывает миру, что не намерен придерживаться положений международного права и таким образом посылает "месседжи" гражданам РФ. 

На странице Чубарова в Facebook сказано, что Меджлис обратился к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА ОЧЭС и к правительствам и парламентам стран с призывом предпринять дополнительные меры для принуждения РФ к освобождению оккупированных территорий Украины. 

Как сообщалось, глава РФ приехал в Керчь в оккупированном Крыму, для принятия участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.

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Все по теме:

Владимир Путин, Рефат Чубаров, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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