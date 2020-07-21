Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что отсутствие реакции мирового сообщества на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым лишь поощряет дальнейшую агрессию Кремля.

"Меджлис выходит из того, что снисходительность мирового сообщества к действиям главы Кремля и других российских чиновников, направленных против территориальной целостности других государств, являет собой поощрением агрессии РФ против других государств", - отметил глава Меджлиса.

По убеждению Чубарова, путешествие Путина в Крым в наименьшей степени связана с закладкой кораблей ВМФ РФ.

Он отметил, что таким образом Путин показывает миру, что не намерен придерживаться положений международного права и таким образом посылает "месседжи" гражданам РФ.

На странице Чубарова в Facebook сказано, что Меджлис обратился к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА ОЧЭС и к правительствам и парламентам стран с призывом предпринять дополнительные меры для принуждения РФ к освобождению оккупированных территорий Украины.

Как сообщалось, глава РФ приехал в Керчь в оккупированном Крыму, для принятия участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.