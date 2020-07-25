Кулеба: Нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль

Кремль потерял все шансы на успешность нормализации незаконной оккупации Крыма, об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня исполняется два года с объявления Крымской декларации Майка Помпео (глава Государственного департамента США, - ред.). Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытки России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет возобновлена", - написал он.

Сьогодні виповнюється 2 роки з оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена. 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

"Я искренне благодарен США, которые на 80-ю годовщину Декларации Уеллеса несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, послав Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временна и в один день завершится", - добавил Кулеба.

Я щиро вдячний США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, надіславши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова та одного дня завершиться. 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы тот завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", - подытожил глава МИД.

Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

Ранее сообщалось, что МИД Украины разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", пока он не публичный, но является частью большой стратегии деоккупации послуострова.