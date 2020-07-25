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Кулеба: Нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль

Кулеба: Нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Кремль потерял все шансы на успешность нормализации незаконной оккупации Крыма, об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня исполняется два года с объявления Крымской декларации Майка Помпео (глава Государственного департамента США, - ред.). Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытки России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет возобновлена", - написал он.

"Я искренне благодарен США, которые на 80-ю годовщину Декларации Уеллеса несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, послав Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временна и в один день завершится", - добавил Кулеба.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы тот завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", - подытожил глава МИД. 

Ранее сообщалось, что МИД Украины разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", пока он не публичный, но является частью большой стратегии деоккупации послуострова.

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Все по теме:

Россия, МИД, Дмитрий Кулеба, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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