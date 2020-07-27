Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса
Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса
Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"
Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"

Германия пока не видит шансов для возвращения России в G7

Германия пока не видит шансов для возвращения России в G7
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Немецкая сторона считает, что в последнее время в отношениях с Россией "постоянно возникают сложности".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.

В интервью изданию Rheinische Post он отметил, что "аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины" стали причинами исключения России из состава "большой восьмерки", до решения этих вопросов, по его мнению, для ее возвращения "нет шансов".

Глава германского МИД признал, что в последнее время в отношениях с Россией "постоянно возникают сложности", однако сказал: "Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией".

"Но Россия также должна внести свой вклад, все очень медленно происходит в Украине", - добавил дипломат.

По словам министра, в целом нет необходимости в расширении G7, как это ранее предложил президент США Дональд Трамп.

"G7 и G20 - это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12", - сказал Маас.

Ранее Трамп предложил расширить формат "семерки", пригласив туда Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Как сообщалось, на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Вчера, 26 июля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Донбасс, МИД Германии, Страны G7.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разговор Зеленского и Путина: в Москве недовольны постановлением Рады о местных выборах
02 Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус
03 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
04 ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)
05 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют
В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют
&quot;Несправедливо&quot;: Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Рецепт дня: &quot;Драники&quot; из огурцов с зеленью
Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь