Посол в США: Санкции против России будут усиливаться

Посол Украины в США сообщил, что в будущем страны будут только усиливать санкции против России.

В обозримой перспективе, если Россия будет продолжать себя так вести, то могут ввести такие санкции, как отключение международной системы денежных переводов SWIFT.

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в интервью РБК-Украина.

Отключение от системы SWIFT негативно повлияет на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - отметил он.

Ранее уже обговаривалась возможность остановки регулярных авиарейсов их РФ в Штаты, а также о замораживании счетов некоторых российских чиновников.

Как сообщалось, 21 июля Конгресс США проголосовал за усиление санкции относительно российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Кроме того, США применили санкции относительно конкретных российских политиков и чиновников, так "за многочисленные нарушения права человека" главе Чечни Рамзану Кадырову запрещен въезд в США.