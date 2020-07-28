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Украина передала России ноту протеста в связи военно-морским парадом

Украина передала России ноту протеста в связи военно-морским парадом
08:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Парад является сознательным шагом России к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ из-за военного парада в Севастополе 26 июля.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины.

В прошлом месяце Киев передал ноту протеста Кремлю из-за проведения военных парадов в аннексированном Крыму и оккупированных Донецке и Луганске. 

Как сообщалось, президент РФ посетил оккупированный Керчь, где принял участие в закладке строительства боевых кораблей. 

В Крыму Путин не опустил возможности в очередной раз сделать скандальное заявление в сторону Украины, и заявил, что Киев виновен в упадке полуострова. 

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Крым, МИД, МИД РФ, Нота протеста.

Автор:

Телеграф
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