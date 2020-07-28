Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Союз трех народов: Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник"
Союз трех народов: Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник"
Болгария изменила правила въезда для украинцев
Болгария изменила правила въезда для украинцев
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца
Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца

Союз трех народов: Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник"

Союз трех народов: Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник"
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter.com/DmytroKuleba
Такой политический формат позволит расширить возможности центральноевропейских стран.

Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в Люблине во вторник.

По словам Кулебы, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", - пояснил министр.

Кроме того, он заверил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.

"Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме - о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за то, что они последовательно поддерживают Украину на пути членства в ЕС и НАТО, на пути реформ.

"Это более, чем дружественная поддержка. Это больше, чем поддержка партнеров. Это действительно семейная поддержка", - подчеркнул он.

Он добавил также, что "нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев".

Как сообщалось, в МИД Украины ожидают, что Польша станет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, МИД, Литва, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
02 Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
03 Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
04 "Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым
05 Иран вывел в Ормузский пролив копию американского авианосца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина передала России ноту протеста в связи военно-морским парадом
Украина передала России очередную ноту протеста
День Крещения Руси-Украины: кто такой князь Владимир и почему это важно знать всем православным
День Крещения Руси-Украины: кто такой князь Владимир
Евро существенно подорожал, доллар стоит на месте: курс валют на сегодня
Евро существенно подорожал, доллар - на месте: курс валют
Беременную звезду &quot;Ривердэйла&quot; бросил муж
Беременную звезду "Ривердэйла" бросил муж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь