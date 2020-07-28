Президент отменил визы для китайских туристов

Китайские туристы смогут пребывать в Украине без виз 30 дней. Соответствующий указ подписал президент Украины.

Украина ввела временный безвизовый режим с Китайской Народной Республикой. Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Граждане Китая без визы смогут находится в Украине 30 дней.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Ввести на период с 1 августа 2020-го до 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - отмечается в документе.

Указ подписан с целью развития дружеских отношений с КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что Украина ввела безвиз для граждан шести стран.

Стоит отметить, что сегодня в СМИ появилась информация, что Совет Евросоюза продлит запрет на въезд в ЕС для граждан Украины еще на две недели. Такие ограничения введены в связи с высокой заболеваемостью COVID-19.