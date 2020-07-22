Украина вводит безвиз еще с шести странами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины.
В указе сообщается:
1. Установить с 1 августа 2020 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через украинскую территорию для граждан таких стран:
Австралии
Новой Зеландии
Королевства Бахрейн
Государства Кувейт
Султанат Оман
Королевства Саудовская Аравия
Срок пребывания в Украине не должно превышает 90 дней в течение 180 дней.
2. Кабинету Министров Украины принять меры, вытекающие из этого указа.
3. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, 16 июля Украина и Гренада подписали соглашение об упрощении визового режима.
В МИД Украины сообщили, что границы для граждан Украины в период пандемии коронавируса открыли уже 39 стран мира.