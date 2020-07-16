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Украина подписала безвиз еще с одним островным государством

Украина подписала безвиз еще с одним островным государством
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований.

Украина и  Гренада подписали соглашение об упрощении визового режима. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады на срок 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности", - говорится в сообщении.

Украина и  Гренада подписали соглашение о безвизе 16.07.2020

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в том числе в рамках международных организаций.

Украина и  Гренада подписали соглашение о безвизе 16.07.2020

Как проинформировали в МИД, дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 г. в рамках 74-й сессии ГА ООН в г. Нью-Йорк. Последующим шагом стала договоренность о подписании двустороннего соглашения о безвизовом режиме. В настоящее время нет аккредитованного посла Гренады в Украине, поэтому посол Олег Фирер был уполномочен правительством Гренады на подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований.

Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов

Как сообщалось, украинцы с начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года по апрель 2020 года) совершили почти 49 млн поездок в страны Европейского Союза как по биометрическим, так и не биометрическим документам

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МИД, Дмитрий Кулеба, Безвиз.

Автор:

Телеграф
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