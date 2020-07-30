"Я ничего не забываю, все долги отдаю": Верещук обвинила недоброжелателей в покупке ботов для ее Instagram

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук отреагировала на обвинения в покупке ботов в преддверии местных выборов.

"Действительно, в последние дни на мой Инста-аккаунт подписались десятки тысяч ботов. Но я ничего не покупала. Это работают некоторые "доброжелательные" люди, наверное, с целью заявить, что я покупаю ботов. Мои помощники уже пару дней решают эту проблему (по избавлению от ботов), в том числе, в контакте с администрацией Инстаграм. Пока что проблема остается. Но так или иначе. мы её решим", - написала Верещук на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что покупка ботов - "вчерашний день" в технологиях медиа-войн.

"Не позорьтесь перед своими командами. Там работают талантливые молодые парни и девушки, вы перед ними выглядите несолидно", - обратилась Верещук к "заказчикам".

"А еще запомни-те: я ничего не забываю, все долги отдаю. С процентами. Так что подумай-те. Ирка, она такая", - написала нардеп.

16 июля фракция "Слуга народа" на праймериз в присутствии президента выбрала кандидата в мэры Киева.

На пост мэра от партии выдвигались пять депутатов - Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

По итогу праймериз, Верещук получила голоса 83 депутатов и будет участвовать в выборах.