Дело об угрозах Зеленскому: Федине вручили обвинительный акт

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook.

Так Федина рассказала, что 29 июля она пришла вместе с адвокатом в Печерский суд Киева, где должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы касаемо врученного ей подозрения.

По ее словам, жалоба была подана более месяца назад. Там ей сообщили, что судья ушла в отпуск, из-за чего заседание отложили на неопределенный срок.

"Следователи и прокуроры воспользовались этим, чтобы вручить мне обвинительный акт. В том, что я угрожала президенту Зеленскому. Угрожала словами: "А знаешь, там стреляют". Угрожала словами: "А знаешь, там гранаты взрываются". Скажу еще раз: там стреляют, там взрывают гранаты, там ежедневно у нас есть раненные", - заявила нардеп.

Как сообщалось ранее, народному депутату Украины Софии Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). 12 февраля ей вручили подозрение и повестку на допрос.

Следствием установлено, что народный депутат София Федина, действуя по предварительному сговору с гражданкой Марусей Зверобой, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью.

Фракция "Европейская солидарность" тогда заявила, что возбуждение уголовных производств в отношении Федины и Звиробий является преследованием за взгляды и ограничение свободы слова в Украине.