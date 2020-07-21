Княжицкий о давлении на "Прямой" со стороны ГБР: Почему нет преследований каналов Медведчука?

Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий ("Европейская солидарность") заявил, что канал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и не дает повода для преследования и давления на него со стороны правоохранительных органов.

"В студии телеканала всегда есть представители государственной власти и политики партии "Слуга народа". Канад занимает объективную проукраинскую позицию. Неправильно преследовать "Прямой" исключительно потому, что он является в некой мере оппозиционным, но соответствующим стандартам", - сказал Княжицкий в эфире "Прямого".

Он также добавил, что его удивила избирательность ГБР в оказываемом внимании разным телеканалам.

"Почему нет преследований каналов Медведчука? Ведь это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Однако силовые структуры интересует только "Прямой". Также, как и другие медиа, имеющие проукраинскую повестку дня, которые являются патриотическими и поддерживают суверенитет Украины, а также ее язык и культуру", - добавил политик.

Напомним, ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий отмечал, что руководство Бюро давало указания предпринять меры по аресту телеканала "Прямой". Он заявил, что он и подчиненные ему следователи отказались делать это, после чего дело передали другому подразделению.