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Руководитель следственной группы ГБР: Начальство требовало арестовать канал "Прямой"

Руководитель следственной группы ГБР: Начальство требовало арестовать канал "Прямой"
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Руководство Госбюро расследований давало указания предпринять меры по аресту телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства.

Об этом в интервью телеканалу рассказал начальник следственной группы Олег Корецкий. 

"Это уголовное дело (в котором фигурирует экс-президент Петр Порошенко - ред.) расследовалось подчиненными мне следователями где-то до февраля этого года. Действительно, были определенные требования и указания: мол давайте будем принимать меры для ареста канала, для прекращения его деятельности", - сказал Корецкий.

Он отметил, что он со следователями отказались делать это, после чего дело передали в другое подразделение. 

"Но, по сегодняшний день, насколько я знаю, другие следователи таки вещи делать отказывались", - добавил он

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"Знаете, есть такое понятие "наступление на свободу слова". Это не правильно и не нужно такие вещи делать. И следователь это понял, и я это понял. В поэтому производство у нас забрали к другим следователям", - убежден Корецкий.

Напомним пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с поздравлениями Путина от Порошенко 12 июня в 2014 году. Песков отметил, что он не может подтвердить этот факт.

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Все по теме:

Петр Порошенко, ГБР, Прямой, Олег Корецкий.

Автор:

Телеграф
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