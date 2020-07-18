Руководитель следственной группы ГБР: Начальство требовало арестовать канал "Прямой"

Руководство Госбюро расследований давало указания предпринять меры по аресту телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства.

Об этом в интервью телеканалу рассказал начальник следственной группы Олег Корецкий.

"Это уголовное дело (в котором фигурирует экс-президент Петр Порошенко - ред.) расследовалось подчиненными мне следователями где-то до февраля этого года. Действительно, были определенные требования и указания: мол давайте будем принимать меры для ареста канала, для прекращения его деятельности", - сказал Корецкий.

Он отметил, что он со следователями отказались делать это, после чего дело передали в другое подразделение.

"Но, по сегодняшний день, насколько я знаю, другие следователи таки вещи делать отказывались", - добавил он

"Знаете, есть такое понятие "наступление на свободу слова". Это не правильно и не нужно такие вещи делать. И следователь это понял, и я это понял. В поэтому производство у нас забрали к другим следователям", - убежден Корецкий.

Напомним пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с поздравлениями Путина от Порошенко 12 июня в 2014 году. Песков отметил, что он не может подтвердить этот факт.