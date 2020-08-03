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Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России

Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
07:37 Сегодня Телеграф Фото: @1leonidkravchuk via Facebook
Представитель Украины в переговорном процессе в Минске Леонид Кравчук считает, что нужно еще раз просмотреть и обсудить Минские соглашения.

Об этом сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире Украина 24.

"Надо взять главный документ, который подписан (Минские соглашения — ред). Там определены наши шаги — Украины на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться — будем мы их выполнять, или нет, потому что люди, записавшие эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их — это предательство", — сказал Кравчук.

Также Кравчук прокомментировал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о его выходе из переговоров по Донбассу.

"Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. Но если Минские соглашения и Нормандская четверка перестанут успешно работать и начнут буксовать, а письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны, то одно из звеньев выпадает. Для чего это делается? По моему мнению — чтобы снизить вес и влияние Нормандской четверки", — сказал он.

Напомним, вчера, 30 июля, глава украинского государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

Во фракции "За жизнь" считают, что замена руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе с второго президента Украины Леонида Кучмы на его предшественника Леонида Кравчука никак не изменит политических решений по урегулированию войны на Донбассе.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Донбасс, Минские соглашения, ТГК.

Автор:

Телеграф
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