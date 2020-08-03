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Мэр Тернополя обратился к властям: "Вы решили, что вы хозяева? Вы - слуги"

Мэр Тернополя обратился к властям: "Вы решили, что вы хозяева? Вы - слуги"
11:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Городской голова Тернополя заявил о решительном несогласии против остановки железнодорожного и автобусного сообщения с городом и заявил, что никто не заставит тернополян жить ни в какой зоне.

Мэр Тернополя Сергей Надал обратился к министру инфраструктуры и призвал не останавливать железнодорожное и автобусное сообщение с городом. Об этом городской голова сказал в видеообращении в Facebook.

Надал заявил, что его возмутило решение включить Тернополь в "красную зону". 

"Меня возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в "красную зону".

Вдумайтесь, тернополяне возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха или едут к своим престарелым родителям – что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам.

Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернополян? Ваша задача – обслуживать украинцев. Вы – слуги нашего народа. А вы подумали, что вы – хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

Я обращаюсь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации. Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем! В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против себя тернополян", - заявил мэр Тернополя.

Надал призвал не гневить людей: "Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне".

Как сообщалось, глава Минздрава на брифинге утром 3 августа заявил, что органы местных властей не имеют полномочий ослаблять карантин.

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Все по теме:

Тернополь, Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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