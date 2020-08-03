В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин

Органы местной власти, согласно их полномочий, могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Полномочия по установлению этих ограничений имеет исключительно центральная комиссия ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. То, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - сказал министр.
Степанов также подчеркнул, что условия адаптивного карантина, которые на сегодняшний день действуют в нашей стране, - это максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью в нашей стране.
"Мы уже не устанавливаем на территории всей области, а определяем четко город или район, где может быть более сложная ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, четко говорим и показываем ситуацию. Здесь нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц. Есть чисто цифры и уровень опасности", - подытожил министр здравоохранения.
Напомним, с августа в Украине действуют новые правила карантина: регионы поделены на зоны в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Тернополь отнесли к "красной" зоне, но власти отказываются выполнять требования Кабмина и усиливать карантин.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 990 случаев коронавирусной болезни. Всего в стране - более 73 тысяч случаев коронавируса.