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В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин

В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Глава Минздрава в очередной раз напомнил органам местной власти, что они имеют полномочия усиливать карантинные ограничения, но никак не смягчать.

Органы местной власти, согласно их полномочий, могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Полномочия по установлению этих ограничений имеет исключительно центральная комиссия ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. То, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - сказал министр.

Степанов также подчеркнул, что условия адаптивного карантина, которые на сегодняшний день действуют в нашей стране, - это максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью в нашей стране.

"Мы уже не устанавливаем на территории всей области, а определяем четко город или район, где может быть более сложная ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, четко говорим и показываем ситуацию. Здесь нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц. Есть чисто цифры и уровень опасности", - подытожил министр здравоохранения.

Напомним, с августа в Украине действуют новые правила карантина: регионы поделены на зоны в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Тернополь отнесли к "красной" зоне, но власти отказываются выполнять требования Кабмина и усиливать карантин.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 990 случаев коронавирусной болезни. Всего в стране - более 73 тысяч случаев коронавируса. 

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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