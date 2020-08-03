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Понедельник, 03.08.2020
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Адаптивный карантин: Зеленский потребовал от Кабмина объяснить людям, как определяют четыре зоны карантина

Адаптивный карантин: Зеленский потребовал от Кабмина объяснить людям, как определяют четыре зоны карантина
14:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский потребовал четкой коммуникации власти об условиях адаптивного карантина, которые начнут действовать сегодня, и создания всех условий для изготовления вакцин в Украине. Об этом сообщили в ОП.

"По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской области и Буковине - более 40%", - сообщает пресс-служба ОПУ по результатам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19.

Владимир Зеленский потребовал от властей, четко объяснить людям, каким образом происходит разделение на 4 зоны и для чего нужен адаптивный карантин.

Также, президент потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативных последствий эпидситуации.

На совещании Зеленский также затронул вопрос обеспечения необходимых условий для того, чтобы украинские ученые имели оборудование, лаборатории и финансирование, что стратегически Украина имела возможности для создания лекарств и вакцин в будущем в стране.

Ранее, глава Минздрава в очередной раз напомнил органам местной власти, что они имеют полномочия усиливать карантинные ограничения, но никак не смягчать.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Карантин, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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