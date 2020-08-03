В Кабмине сняли запрет на экспорт масок и респираторов

В Кабмине Украины сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране в связи с COVID-19. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Фейсбук.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят.

Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом... Минэкономики и Минздрав договорились, что на сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта.

Правительство поддержало это решение.

Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - написал он.

Как сообщалось, правительство в марте запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, среди которых маски и респираторы, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.

Ранее, Владимир Зеленский потребовал четкой коммуникации власти об условиях адаптивного карантина, которые начнут действовать сегодня, и создания всех условий для изготовления вакцин в Украине. Об этом сообщили в ОП.