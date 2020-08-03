В Украину завтра прибудет глава МИД Молдовы

Во вторник, 4 августа, глава МИД и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщили в МИД.

"Главы МИД скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других.

Стороны также обсудят дальнейшее укрепление региональной безопасности, увеличения объемов двусторонней торговли, упрощения процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран", - говорится в сообщении.

По итогам встречи, главы внешнеполитических ведомств Украины и Республики Молдова сделают заявления для прессы, добавили в МИД.

Ранее, в Кабмине Украины сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране в связи с COVID-19. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Фейсбук.

Как сообщалось, Минцифры разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти. Об этом заявили в министерстве на своем веб-сайте.