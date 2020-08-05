Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА

Кабинет министров Украины утвердил агрария и предпринимателя Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации. Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Так, Мищенко определил свои первые шаги на посту: "Я 20 лет работаю в области. Трудно конкретно говорить, но нужно разобраться в той работе, которая была сделана и сделать выводы и анализ, и согласно этому работать дальше. Надо разобраться с финансовыми потоками и тем, куда они идут, и как эффективно используются".

Основной проблемой Кировоградской области, он считает образовательную сферу, ведь в нынешних условиях, необходимо дать возможность детям учиться и найти для этого технические возможности.

Добавим, что Мищенко с 1991 года занимался предпринимательской деятельностью, а в 2001 году организовал сельскохозяйственное предприятие - оно занимается выращиванием всех сельскохозяйственных культур.

Избранный кандидат отметил, что передает весь свой бизнес во избежание конфликта интересов.

Напомним, что 27 июня на сайте Офиса Президента появился указ Президента Украины Владимира Зеленского об освобождение от должности председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого подозревают в коррупции. Указ был подписан в тот же день.