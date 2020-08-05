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Противодействие нелегальной миграции: Украина и Италия усиливают сотрудничество

Противодействие нелегальной миграции: Украина и Италия усиливают сотрудничество
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: МВД
Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии транснациональной преступности и нелегальной миграции. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе в Риме, передает МВД.

Стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, и нелегальной миграцией.

Во время встречи стороны также договорились об обмене опытом между украинскими и итальянскими правоохранителями.

"Сегодня мы обсудили совместное обучение и стажировку наших полицейских в Италии. Кроме того, мы готовы поделиться с итальянскими коллегами опытом работы полиции диалога, борьбы с домашним насилием и противодействия распространению наркотиков через интернет", - отметил Арсен Аваков.

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Он также добавил, что Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД. Это усилит и расширит сотрудничество между странами в рамках борьбы с организованной преступность, наркотрафиком и незаконной миграцией. 

В свою очередь итальянская сторона положительно оценила решение о назначении Арсена Авакова Председателем украинской части Украинско-Итальянской рабочей группы и выразила надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

Лучана Ламорджезе также поблагодарила врачей системы МВД, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Италия, МВД, Миграция.

Автор:

Телеграф
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