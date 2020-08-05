Противодействие нелегальной миграции: Украина и Италия усиливают сотрудничество

Стороны обсудили усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, и нелегальной миграцией.
Во время встречи стороны также договорились об обмене опытом между украинскими и итальянскими правоохранителями.
"Сегодня мы обсудили совместное обучение и стажировку наших полицейских в Италии. Кроме того, мы готовы поделиться с итальянскими коллегами опытом работы полиции диалога, борьбы с домашним насилием и противодействия распространению наркотиков через интернет", - отметил Арсен Аваков.
Он также добавил, что Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД. Это усилит и расширит сотрудничество между странами в рамках борьбы с организованной преступность, наркотрафиком и незаконной миграцией.
В свою очередь итальянская сторона положительно оценила решение о назначении Арсена Авакова Председателем украинской части Украинско-Итальянской рабочей группы и выразила надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.
Лучана Ламорджезе также поблагодарила врачей системы МВД, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.