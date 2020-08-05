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Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу

Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
В Кабмине утвердили План мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности Министерств и ведомств расписаны до 2023 года. Об этом сообщают в Минэкономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, данное решение принято в рамках реализации Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе до 2024 года.

Сообщается, что Минэкономики совместно с командой жены Президента Украины Елены Зеленской, а также при участии Минобразования, Минздрава, АМКУ и Госпродпотребслужбы провели опрос среди 500 респондентов, анализ действующей системы школьного питания, определили ее слабые места, десятки консультаций и встреч с органами исполнительной власти, представителями общественных организаций, руководителями учебных заведений. 

Результат этой работы и был оформлен в виде плана, сегодня утвержденный правительством. В соответствии с Планом в 2020 году должны быть разработаны и утверждены: 

  • нормы и порядок организации питания учащихся;
  • типичные двухнедельные меню;
  • санитарный регламент учреждений среднего образования;
  • гигиенические требования к пищеблокам учреждений среднего образования;
  • методические указания по применению системы безопасности пищевых продуктов в учреждениях образования;
  • методологию осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

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Также в течение следующих 2,5 лет в учреждениях среднего образования должна быть осуществлена модернизация всех пищеблоков. Кроме этого, вводится на постоянной основе государственный мониторинг пищевых продуктов, поставляемых в учреждения среднего образования.

"Реализация плана мероприятий по реформированию системы школьного питания будет способствовать снижению риска возникновения пищевых отравлений среди детей, повышению уровня их здоровья и формированию здоровой нации", - отметил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко.

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Украина, Кабмин, Минэкономики.

Автор:

Телеграф
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