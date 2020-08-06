Кандидатом от "Слуги народа" по 208 округу может стать расхититель государственного имущества Гунько

Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в ВР по 208 округу Анатолия Гунько - бизнесмена, которого обвиняют в многочисленных правонарушениях, в том числе, в хищении государственного имущества.

Как сообщает издание "Інформатор", долгое время в Офисе президента не могли определиться с кандидатом, который будет соперничать с Олегом Ляшко на его родном округе. Лидер Радикальной партии заявил о намерениях баллотироваться в Верховную Раду еще 5 июня этого года. Согласно данным социологического опроса его рейтинг на 208 округе выше других кандидатов вместе взятых и составляет более 65%.

О потенциальном кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолия Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, причастной к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередавальный центр", что нанесло ущерб обороноспособности государства.

Анатолий Гунько был организатором этой преступной группы, которая присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожил стратегическое оборудования. Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом получили родственники Гунько.

Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику.

Напомним, ЦИК назначила довыборы на 208 округе в связи со смертью депутата-мажоритарщика Валерия Давиденко. Выборы состоятся 25 октября 2020 года.