Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание

Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с ухудшением эпидемситуации по COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.

"8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабинета Министров, где планируется рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет рассматриваться, в частности, и вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости коонавирусом.

Ранее, 7 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности.

Комментируя решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий властей на всех уровнях. Поэтому с 8 августа правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стран.