Шмыгаль о поездке Медведчука в оккупированный Крым: Отношусь к этому критически негативно

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль отреагировал на поездку одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в оккупированный Крым.

"Негативно отношусь. Это чрезвычайно неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически негативно", – сказал Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук 2 августа поехал в оккупированный Крым через КВПП "Каланчак". В автомобиле "Мерседес" вместе с депутатом были его жена, телеведущая Оксана Марченко, водитель и двое охранников.

Согласно декларации Медведчука, он владеет в с. Оползневое (Ялта) Автономной Республики Крым домом площадью 371 кв. м и земельным участком 5620 кв. м.

Насильственное противоправное временное отторжение большей части Крымского полуострова, расположенного в пределах украинских административных единиц — Автономной Республики Крым и города Севастополя от Украины и одностороннее незаконное включение их в состав Российской Федерации на правах субъектов федерации "Республики Крым" и "города федерального значения Севастополь" было провозглашено Российской Федерацией 18 марта 2014 года.