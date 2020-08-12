Нардепы "СН" соберутся на съезд 29 августа: озвучат имена кандидатов на местных выборах

Политпартия "СН" собирается провести внеочередной съезд 29 августа, где рассмотрит вопрос участия своих кандидатов на местных выборах, в частности, представит список кандидатов на должности мэров облцентров. Об этом заявил Александр Качура в Телеграме.

"Высший совет партии "СН" определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа.

В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в ВР по 208-му округу", - сообщил Качура.

В свою очередь, заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук в Фейсбуке добавила, что съезд состоится в Киеве.

"Съезд партии "СН" состоится 29 августа в Киеве. Символично - ровно год с момента работы нового созыва парламента. Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020, представим широкой общественности соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров. Также съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области. Что же, отдохнули немного и возвращаемся к активной работе. Впереди нас ждет насыщенный политический сезон!" - написала она.