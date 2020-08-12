В Кабмине изменили Положение о Государственной регуляторной службе. Такое решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщают в Кабмине.

"Необходимость изменений возникла благодаря принятию 2 сентября 2019 Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности ", - объяснил решение в Телеграмме министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, это позволит урегулировать функционирование экспертно-апелляционного совета по вопросам лицензирования, обеспечить функционирование интегрированной автоматизированной системы государственного надзора, учтет изменения, предусмотренные Законом "О государственной службе", и установит основания назначения и увольнения государственных служащих.

Ранее, Политпартия "СН" собирается провести внеочередной съезд 29 августа, где рассмотрит вопрос участия своих кандидатов на местных выборах, в частности, представит список кандидатов на должности мэров облцентров. Об этом заявил Александр Качура в Телеграме.