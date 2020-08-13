В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский

Офис президента Украины раскрыл информацию о том, во сколько бюджету обойдется государственная дача в Конча-Заспе, в которой проживает Владимир Зеленский.

Соответствующий запрос в ОП направил народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев. Он опубликовал ответ ОП в своем Facebook.

В 2020-м году на резиденцию потратят почти 3 млн 430 тысяч грн, в прошлом году ее содержание обошлось бюджету в 3 млн 402 тыс. грн.

По данным Госуправления делами, с июня прошлого года до июля этого года резиденция президента заказала ремонт в общей сумме на 1 млн 299 тыс. грн.

До президентства Владимир Зеленский был против использования государственных резиденций и говорил, что их нужно отдать детям.

"Ну какие лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла", — говорил он.

Как сообщалось, 9 июля программа Схемы: Коррупция в деталях сообщила, что, по их данным, Владимир Зеленский пользуется Домом № 29 госдачи в Конча-Заспе, по соседству с которой живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.

Резиденция также известна как "дача Ющенко" — Виктор Ющенко жил там до 2014 года.

Позже 9 июля в Офисе президента заявили, что Зеленский переселился в государственную резиденцию Конча-Заспа из-за продажи дома в селе Иванковичи Киевской области. Согласно сообщению, президент живет там "временно".