"Перемога Пальчевского" - единственная оппозиционная сила, которая показывает рост рейтинга

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то избиратели которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:
"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%
"Слуга народа" - 15%
"Оппозиционная платформа — За жизнь" - 11,5%
"Европейская Солидарность" - 11,4%
"Перемога Пальчевского" - 7,1%
"Сила и Честь" - 5,5%
ВО "Батькивщина" - 5,5%
"Голос" - 4,3%
Партия Шария - 3,5%
ВО "Свобода" - 3,4%
Таковы данные опроса, проведенного с 21 июля по 1 августа, опубликовал Центр Разумкова.
Алексей Боровский, комментируя электоральную ситуацию, отмечает, что политическая сила действующего мэра Виталия Кличко отбирает большое количество голосов в "Европейской Солидарности".
"ЕС" не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения "ЕС" будет сохраняться ", - резюмирует он.
Также эксперт отметил хорошую динамику политсилы "Перемога Пальчевского".
"Андрей Пальчевский единственный из оппозиционных и внесистемных политиков, который быстро наращивает поддержку. Голоса, которые откололись от "слуг народа", ВО "Батькивщина" и других партий перетекают именно к "Перемога Пальчевского". Уже сейчас новая политическая сила имеет хороший рейтинг поддержки, но при определенных условиях цифры могут еще вырасти. А вот перспективы "Батькивщины" пока туманны. Ее попадание в городской совет находится под большим вопросом ", - считает Алексей Боровский.
Исследование проведено методом личного интервью опрошено 2000 респондентов.