"Перемога Пальчевского" - единственная оппозиционная сила, которая показывает рост рейтинга

Центр Разумкова представил свежий рейтинг поддержки политических партий по Киеву.

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то избиратели которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:

"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%

"Слуга народа" - 15%

"Оппозиционная платформа — За жизнь" - 11,5%

"Европейская Солидарность" - 11,4%

"Перемога Пальчевского" - 7,1%

"Сила и Честь" - 5,5%

ВО "Батькивщина" - 5,5%

"Голос" - 4,3%

Партия Шария - 3,5%

ВО "Свобода" - 3,4%

Таковы данные опроса, проведенного с 21 июля по 1 августа, опубликовал Центр Разумкова.

Алексей Боровский, комментируя электоральную ситуацию, отмечает, что политическая сила действующего мэра Виталия Кличко отбирает большое количество голосов в "Европейской Солидарности".

"ЕС" не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения "ЕС" будет сохраняться ", - резюмирует он.

Также эксперт отметил хорошую динамику политсилы "Перемога Пальчевского".

"Андрей Пальчевский единственный из оппозиционных и внесистемных политиков, который быстро наращивает поддержку. Голоса, которые откололись от "слуг народа", ВО "Батькивщина" и других партий перетекают именно к "Перемога Пальчевского". Уже сейчас новая политическая сила имеет хороший рейтинг поддержки, но при определенных условиях цифры могут еще вырасти. А вот перспективы "Батькивщины" пока туманны. Ее попадание в городской совет находится под большим вопросом ", - считает Алексей Боровский.

Исследование проведено методом личного интервью опрошено 2000 респондентов.