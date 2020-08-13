Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом

Первый президент и нынешний представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к президенту Белорусии Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране. Об этом он сообщил в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит".

Он также поблагодарил женщин, которые вышли на протесты в Беларуси, и подчеркнул их мужество и стремление к свободе и демократии.

Кроме того, Кравчук выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Напомним, протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.