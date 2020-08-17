"Украина должна сделать все, чтобы отстоять свободу слова": у Зеленского отреагировали на поджог авто журналистов

Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.

Ситуация поджога авто программы "Схемы" является недопустимой, Украина должна сделать все, чтобы защитить свободу слова.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", - полностью недопустима... Рада, что никто не пострадал, - это главное", - отметила она.

Пресс-секретарь главы государства отметила, что, очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, в отношении которых были снятырасследования.

Она сообщила, что по факту поджога авто программы "Схемы" открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. "Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", - акцентировала Мендель.

Как сообщалось, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы". Инцидент произошел возле дома водителя.