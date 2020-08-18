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Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО

Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Обновлено 00:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Президент Украины Владимир Зеленский внес кадровые изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как сообщает пресс-служба президента. указ № 324/2020 Зеленский подписал 17 августа.

Отмечается, что в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Национального банка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

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СНБО, Владимир Зеленский, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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