Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам

Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания, посвященного подготовке к местным выборам, передает пресс-служба МВД.

В совещании приняли участие представители Нацполиции, Офиса Президента и гражданской сети ОПОРА.

"МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по высшим стандартам. У нас есть соответствующий опыт предыдущих лет, когда работа правоохранителей во время избирательного процесса была оценена достаточно высоко, а сам процесс выборов получил высшие оценки европейского сообщества - с точки зрения соблюдения всех демократических стандартов", - отметил Аваков.

Участники встречи обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконного влияния на избирательный процесс, а также проанализировали ряд случаев первых нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

По словам руководителя ОПОРЫ Ольги Айвазовской, одним из важных пунктов внесения изменений в Избирательный кодекс должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования, который сейчас составляет 8 дней.

"В этом нет никакого смысла, ведь фактически полиция будет охранять пустые помещения для голосования", - отметила Айвазовская. По ее мнению, в уточнении нуждается и положение Избирательного кодекса относительно предоставления недостоверных сведений в Госреестр избирателей.

"Сейчас нести ответственность за недостоверную информацию может, например, паспортный стол... Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения", - заявила Айвазовская.

На совещании отмечалось, что подобные единичные случаи зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

"Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев", - отметил Аваков.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов 25 августа, во время внеочередной сессии Верховной Рады.

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Граждане будут избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных громад.