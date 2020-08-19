Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам
Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам
"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку
"Не хочу, чтобы проливалась кровь": захваченный взбунтовавшимися военными президент Мали ушел в отставку
Куман согласился возглавить Барселону
Куман согласился возглавить Барселону
ASUS Zenfone 7 получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus
ASUS Zenfone 7 получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus

Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам

Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам
05:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД
Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания, посвященного подготовке к местным выборам, передает пресс-служба МВД.

В совещании приняли участие представители Нацполиции, Офиса Президента и гражданской сети ОПОРА.

"МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по высшим стандартам. У нас есть соответствующий опыт предыдущих лет, когда работа правоохранителей во время избирательного процесса была оценена достаточно высоко, а сам процесс выборов получил высшие оценки европейского сообщества - с точки зрения соблюдения всех демократических стандартов", - отметил Аваков.

Участники встречи обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконного влияния на избирательный процесс, а также проанализировали ряд случаев первых нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

По словам руководителя ОПОРЫ Ольги Айвазовской, одним из важных пунктов внесения изменений в Избирательный кодекс должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования, который сейчас составляет 8 дней.

"В этом нет никакого смысла, ведь фактически полиция будет охранять пустые помещения для голосования", - отметила Айвазовская. По ее мнению, в уточнении нуждается и положение Избирательного кодекса относительно предоставления недостоверных сведений в Госреестр избирателей.

"Сейчас нести ответственность за недостоверную информацию может, например, паспортный стол... Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения", - заявила Айвазовская.

На совещании отмечалось, что подобные единичные случаи зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

"Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев", - отметил Аваков.

Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов 25 августа, во время внеочередной сессии Верховной Рады.

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Граждане будут избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных громад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Ольга Айвазовская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
03 "Иди изучай китайский": Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят запретить в стране русский язык
04 Незаменимый помощник: чернослив помогает похудеть
05 "Работа о том, о чем мы давно забыли": DANTES выпустил новый трек и клип на него (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенат США: приказ о кибератаке на Демпартию в 2016 году отдал Путин
Сенат США: приказ о кибератаке на Демпартию в 2016 году отдал Путин
Взрыв мины в Сирии: погиб российский генерал
Взрыв мины в Сирии: погиб российский генерал
В ООН обсудили ситуацию в Беларуси
В ООН обсудили ситуацию в Беларуси
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь