Замглавы МИДа обсудил с послом Саудовской Аравии взаимоотношения между странами

Замглавы МИДа Дмитрий Сеник обсудил с послом Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммадом Сулейманом аль-Мусгером аль-Джибрином шаги по активизации политического диалога между Украиной и Саудовской Аравией. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"19 августа 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник встретился с послом Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммадом Сулейманом аль-Мусгером аль-Джибрином.

В развитие договоренностей, достигнутых между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран во время телефонного разговора 10 августа 2020 года, стороны обсудили практические шаги по активизации политического диалога между Украиной и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Посол Саудовской Аравии поблагодарил украинскую сторону за отмену виз для граждан Великобритании и передал соответствующее письмо министра иностранных дел Саудовской Аравии Его Высочества принца Файсала бин Фархана Аль Сауда, адресованное главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Также собеседники договорились уделить особое внимание развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сельскохозяйственной и научно-технической сферах.

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