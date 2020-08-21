Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ

Председатель САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генпрокурор Венедиктова уже подписала приказ. В СМИ появилась информация, что предположительная причина увольнения – конфликт с генпрокурором.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. подписанный генпрокурором Ириной Венедиктовой.

"В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку", - написал он.

Холодницкий также написал, что отдал прокуратуре 14 лет, из которых пять лет полностью посвятил САП.

Приказ уже подписанный генпрокурором Ириной Венедиктовой.

"Приказываю уволить Холодницкого Назара Ивановича с должности заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса генерального прокурора и органов прокуратуры с 21 августа 2020 года в связи с подачей заявления об увольнении с поста по собственному желанию", – говорится в приказе.

В то же время, по информации источника Vesti.ua, Холодницкого могут назначить советником президента Украины Владимира Зеленского.

"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта, была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", – отметил источник.

Как сообщалось, Назара Холодницкого назначили руководителем САП 30 ноября 2015 года. Такое решение принял тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. В 2016 году Холодницкий получал самые высокие среди украинских чиновников премии – в целом свыше 816 тыс. грн. Он объяснял это тем, что руководитель САП и рядовой прокурор имеют одинаковые оклады, а ответственность разная.

В феврале-марте 2018 года НАБУ совместно с ГПУ начали уголовное производство против Холодницкого и прослушивали его рабочий кабинет. По информации руководителя НАБУ Артема Сытника, таким образом удалось записать, что руководитель САП "сливал" подозреваемым информацию о подготовке обысков, давил на должностных лиц и судей. Сам прокурор отверг эти обвинения.

В конце мая 2020 года генпрокурор Венедиктова обвинила САП в бездеятельности и привела в пример несколько дел. Со своей стороны, прокуроры САП ответили на обвинение письмом, в котором не согласились с утверждением генпрокурора.