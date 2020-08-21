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В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии

В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф
На 24 августа запланированы переговоры, в ходе которых обсудят противостояние агрессии РФ и евроатлантическую интеграцию Украины.

24 августа на День независимости в Киев прилет с рабочим визитом глава МИД Германии  Хайко Маас.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Главы немецкого и украинского МИД Хайко Маас и Дмитрий Кулеба проведут встречу.

Отмечается, что стороны обсудят восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии РФ.

Кроме того, стороны согласуют совместные шаги в Нормандской формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. 

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Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.

Так, по итогам переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции министров.

Ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщают в МИД Украины.

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МИД, Дмитрий Кулеба, Хайко Маас.

Автор:

Телеграф
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