В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии

24 августа на День независимости в Киев прилет с рабочим визитом глава МИД Германии Хайко Маас.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Главы немецкого и украинского МИД Хайко Маас и Дмитрий Кулеба проведут встречу.
Отмечается, что стороны обсудят восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии РФ.
Кроме того, стороны согласуют совместные шаги в Нормандской формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.
Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.
Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.
Так, по итогам переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции министров.
Ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщают в МИД Украины.