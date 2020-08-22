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Деоккупация Крыма: Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе

Деоккупация Крыма: Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе, чтобы использовать эту платформу для борьбы за деоккупацию Крыма.

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные... Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - об этом рассказала первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радио Свобода".

Также в планах украинской власти - конференция безопасности по вопросам Крыма, организация в Киеве ежегодного крымского саммита и тому подобное.

"По состоянию на сейчас на всех встречах с послами я понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Будет предусматриваться широкий круг консультаций, приглашение партнеров и меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", - добавила Джапарова. 

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира заявил, что власть должна урегулировать вопрос статуса крымских татар, как коренного народа Крыма.

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Все по теме:

Оккупированный Крым, Эмине Джапарова, Тюркский союз.

Автор:

Телеграф
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