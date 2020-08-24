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Денис Шмыгаль обсудил с Маасом экономический форум в Берлине

Денис Шмыгаль обсудил с Маасом экономический форум в Берлине
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой МИДа Германии Гайко Маасом сотрудничество в сфере энергетики, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, а также проведение четвертого Украинско-немецкого экономического форума в Берлине. Об этом сообщают на Правительственном портале.

Глава украинского правительства, в частности, поблагодарил Германию и ЕС за поддержку в проведении реформ и подчеркнул, что Соглашение об ассоциации остается одним из основных инструментов введения системных изменений в Украине.

"Сейчас по поручению Президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы она соответствовала уровню наших отношений с ЕС. Правительство имеет целью учесть интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", - отметил Шмыгаль и добавил, что наработанные предложения Украины планирует представить ЕС во время заседания Совета ассоциации в декабре этого года. 

В то же время Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить процесс заключения соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. 

"Мы понимаем трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа. Это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии, как в Украине, так и в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство планирует до конца месяца подписать с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии совместное заявление о начале сотрудничества в сфере энергетики.

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"Убежден, что с его подписанием мы сможем углубить сотрудничество с Германией в сфере энергетики. Ожидаем в рамках такого партнерства также поддержку Германии в вопросе трансформации угольных регионов Украины ", - подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что правительство уже начало подготовку годовой национальной программы на 2021 год, где, по его словам, особое внимание будет уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

Также стороны обсудили вопросы проведения четвертого украинско-немецкого экономического форума в Берлине в 2021 году. 

"Уверен, что этот форум будет способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества наших стран. Опыт трех предыдущих форумов показал, что такие мероприятия с участием высших должностных лиц обеих стран придают мощные импульсы для построения двусторонней доверия", - отметил Шмыгаль. 

Со своей стороны Гайко Маас отметил, что ФРГ и впредь будет поддерживать Украину в рамках нормандского формата, а также продолжит помогать с введением европейских реформ в Украине.

Кроме того, министр ФРГ отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца 2020 года.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Берлин, Хайко Маас, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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