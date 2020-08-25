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Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука

Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В полиции отметили, что дело расследовали как умышленное убийство, но состава преступления не нашли.

Полиция Киева закрыла уголовное дело о гибели народного депутата 8 созыва парламента Дмитрия Тымчука (Народный фронт). Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

Напомним, Тымчук умер 19 июня прошлого года в результате огнестрельного ранения в голову. Сначала сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием, позже следствие заявляло, что главной версией в расследовании является самоубийство.

В июле 2019-го появилась информация, что полиция засекретила расследование гибели нардепа Тымчука.

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Все по теме:

Полиция, Народный фронт, Дмитрий Тымчук.

Автор:

Телеграф
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