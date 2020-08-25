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Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба

Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
За годы независимости в Украине не определились с большим государственным гербом. Малым является Золотой Тризуб на голубом фоне.

Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3994.

Постановление поддержали 279 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Комитет по вопросам организации государственной власти принял решение рекомендовать Верховной Раде проект постановления", - сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 

Этот конкурс - уже четвертый, на котором будут избирать лучший эскиз большого государственного герба.

Это постановление поручает Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз герба и в определенные сроки создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

"Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - указано в пояснительной.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.

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Верховная Рада, Герб.

Автор:

Телеграф
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