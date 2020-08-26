Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch

"Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

"Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Обновлено 00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Григория Галагана командующим Силами спецопераций (ССО) ВСУ.

Соответствующий указ № 358/2020 президент подписал 25 августа, сообщили в Офисе президента.

Указом № 357/2020 Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", – подчеркнул он.

Новоназначенный командующий ССО заверил президента в главном – качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата

Генерал-майор Игорь Лунев занимал эту должность с 5 января 2016 года

Григорий Галаган — генерал-майор запаса. С 2002 по 2019 — военнослужащий Службы безопасности Украины, первый заместитель начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом ("Альфа"). Галаган - ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 года был ранен при выполнении боевого задания. Награжден орденами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Владимир Зеленский, ССО ВСУ, Григорий Галаган.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом
02 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
03 Такая вкусная, и такая вредная: почему колбаса не полезна для организма
04 Жара и грозы: какие регионы зальет дождями
05 "Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Верховном суде Беларуси отказались обжаловать результаты выборов
В Верховном суде Беларуси отказались обжаловать результаты выборов
Криклий: В украинские поезда возвращается охрана
Криклий: В украинские поезда возвращается охрана
В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали
В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали
Звезда &quot;Квартала 95&quot; подхватила коронавирус
Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь