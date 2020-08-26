"Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Григория Галагана командующим Силами спецопераций (ССО) ВСУ.

Соответствующий указ № 358/2020 президент подписал 25 августа, сообщили в Офисе президента.

Указом № 357/2020 Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Глава государства убежден, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", – подчеркнул он.

Новоназначенный командующий ССО заверил президента в главном – качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Генерал-майор Игорь Лунев занимал эту должность с 5 января 2016 года.

Григорий Галаган — генерал-майор запаса. С 2002 по 2019 — военнослужащий Службы безопасности Украины, первый заместитель начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом ("Альфа"). Галаган - ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 года был ранен при выполнении боевого задания. Награжден орденами.