Правительство согласовало назначение глав Черкасской и Кировоградской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций. В частности, согласованы кандидатуры
(Черкасская ОГА) и Андрея Назаренко (Кировоградская ОГА).
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 августа.
Далее кандидатуры должны быть назначены на должности президентом Владимиром Зеленским.
Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.
Что известно про Сергийчука?
- Сергийчуку 49 лет, он родился 22 декабря 1970 года в Киеве.
- Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина.
- После учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на юрфаке.
- Работу в СБУ начал в 1994 году. Занимался аналитической, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью в области защиты экономики государства, в частности, объектов военно-промышленного комплекса, машиностроения, топливно-энергетического комплекса и отрасли связи и информатизации Киевского региона.
- Два года – с 2007-го до 2009-го был исполняющим обязанности председателя Днепровской РГА в Киеве.
- В 2019 году стал заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.
- С сентября 2019-го работает в центральном аппарате службы безопасности Украины.
- Сейчас является советником министра по делам ветеранов.
- Женат, есть дочь Дарья.
Андрей Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Кандидат намерен привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и построить диагностические центры.
Что известно о Назаренко?
- Назаренко – женат, у него двое сыновей.
- Он ранее работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал пoсаду диpектopа pегиoнальнoгo Центp по инвестициям и развитию.
- В 2012 году работал в должности начальника кoммунальнoгo предприятия "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры".
- Последним местом работы указано ООО "2-й имени Петровского сахарный завод".