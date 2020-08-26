Правительство согласовало назначение глав Черкасской и Кировоградской ОГА

Кабмин на заседании 26 августа назначил председателем Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, а Черкасской - Сергея Сергийчука.

Кабинет министров согласовал назначение глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций. В частности, согласованы кандидатуры

(Черкасская ОГА) и Андрея Назаренко (Кировоградская ОГА).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 августа.

Далее кандидатуры должны быть назначены на должности президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Что известно про Сергийчука?

Сергийчуку 49 лет, он родился 22 декабря 1970 года в Киеве.

Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина.

После учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на юрфаке.

Работу в СБУ начал в 1994 году. Занимался аналитической, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельностью в области защиты экономики государства, в частности, объектов военно-промышленного комплекса, машиностроения, топливно-энергетического комплекса и отрасли связи и информатизации Киевского региона.

Два года – с 2007-го до 2009-го был исполняющим обязанности председателя Днепровской РГА в Киеве.

В 2019 году стал заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.

С сентября 2019-го работает в центральном аппарате службы безопасности Украины.

Сейчас является советником министра по делам ветеранов.

Женат, есть дочь Дарья.

Андрей Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Кандидат намерен привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и построить диагностические центры.

Что известно о Назаренко?